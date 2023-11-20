Путин заявил, что РФ и КНР координируют усилия в решении международных проблем

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Владимир Путин заявил, что РФ и Китай координируют усилия в решении международных проблем, тем самым способствуя построению справедливого и демократического миропорядка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях", – подчеркнул он.

Как указал президент РФ, развитию связей между двумя странами способствует взаимодействие между "Единой Россией" и Компартией Китая. Полезный обмен устанавливается в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности.

Ранее американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско. Лидеры стран провели переговоры, которые продолжились за ужином и во время прогулки. Байден назвал переговоры "одной из самых конструктивных и продуктивных" встреч с китайским лидером.

Однако после встречи президента Штатов спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

СМИ отметили, что подобное заявление американского лидера может подорвать успехи проведенных переговоров. В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине.

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