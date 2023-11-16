МИД Китая назвал безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине

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Китайская сторона считает заявления американского лидера Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, неверными и безответственными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Китая Мао Нина.

"Китай решительно выступает против политических манипуляций", – сообщила она.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели переговоры в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско.

После встречи президента Штатов спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

Однако американский лидер назвал прошедшие переговоры "одной из самых конструктивных и продуктивных" встреч с китайским лидером.