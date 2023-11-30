Почти 60% россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне – ВЦИОМ

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Почти 60% россиян чувствуют уверенность в своем будущем, а в 2013 году их количество не превышало 48%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте центра.

Для уверенности в своем будущем респонденты выделили такие факторы, как наличие работы, материальный достаток и стабильную обстановку в стране, уточнил ВЦИОМ.

По информации социологов, 39% россиян не испытывают уверенность в завтрашнем дне. В 2013 году такое ощущение было у 50% граждан.

Как уточняется, только 2% россиян затрудняются оценить уверенность в своем будущем. При этом за 10 лет этот показатель не изменился.

Телефонный опрос проводился 16 октября среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее большинство россиян (83%) отметили важность заботы об их здоровье со стороны работодателя. Всего в проведенном исследовании поучаствовали 3,5 тысячи совершеннолетних граждан РФ из всех регионов страны.

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