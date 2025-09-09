Число самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На 1 августа 2025 года в столице было зарегистрировано более 2,1 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход, что составляет свыше 15% от общего числа самозанятых в России. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

С 1 января 2019 года, когда был введен налоговый режим для самозанятых, их общий доход в Москве составил почти 1,9 триллиона рублей.

"Рост числа самозанятых в Москве является показателем динамичного развития городской экономики и увеличения предпринимательской активности среди населения", – обратила внимание вице-мэр.

По ее словам, большинство москвичей, решивших открыть свой бизнес, выбирают самозанятость и предлагают услуги в самых разных сферах, включая репетиторство, консультации, а также дизайн и маркетинг.

Это не только помогает им раскрыть свой потенциал, но и способствует созданию новых рабочих мест, повышая конкурентоспособность городской экономики, добавила Багреева.

Налог на профессиональный доход популярен среди граждан, работающих на себя и не привлекающих сотрудников. Его основные преимущества включают упрощенную регистрацию, автоматическую передачу данных о доходах, отсутствие необходимости в налоговой отчетности и использовании кассовой техники.

Чаще всего самозанятые выбирают такие виды деятельности, как пассажирские и грузовые перевозки, курьерская доставка, аренда квартир, маркетинг и реклама, а также строительство.

За первые семь месяцев 2025 года самозанятые в Москве выдали клиентам более 188 миллионов чеков, что в 2,5 раза превышает показатель за аналогичного периода 2024 года. Это говорит о значительном увеличении деловой активности самозанятых в столице. Средний чек на конец июля 2025 года достиг 2850 рублей.

При этом за данный период самозанятые внесли в бюджет Москвы 11,8 миллиарда рублей, что на 48% больше, чем за тот же срок в 2024 году, а с момента введения налогового режима столичный бюджет пополнился более чем на 51 миллиард рублей.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам ежегодно брать кредитные каникулы на срок до полугода. Под кредиторами понимаются банковские и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация "ВЭБ.РФ".

При этом право на каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Проценты во время каникул продолжат начисляться на предусмотренных в договоре займа условиях.