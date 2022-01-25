Зеленский заявил, что ситуация на Украине находится под контролем

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности, по итогам которого заявил, что ситуация в стране находится под контролем.

Людей попросили не паниковать и спокойно заниматься своими делами. В Совете подчеркнули, что сейчас нет оснований утверждать, будто Россия готовит "полномасштабное наступление" на Украину.

Все это происходит на фоне информации, что Великобритания и США вывозят своих дипломатов из Киева. Дипмиссии продолжают работу, но количество сотрудников сокращают. При этом МИД РФ уже не в первый раз отрицает планы вторжения или участия в каких-то конфликтах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.