Киеву нужно сесть за стол переговоров с Донбассом – Путин

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Чтобы урегулировать внутриукраинский конфликт, Киеву нужно начать переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он подчеркнул, что решение сложившейся ситуации кроется в соблюдении украинскими властями условий Минских соглашений.

"Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", – сказал российский президент.

Он также отметил, что сегодня на Украине массово нарушаются права человека, в частности притесняется русскоязычное население, дискриминацию которого Киев закрепляет на законодательном уровне. По словам Путина, сейчас украинские власти не исполняют никакие из ключевых договоренностей, достигнутых в Минске.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, поскольку считает это бессмысленным. Они якобы ничего не решают в вопросе урегулирования конфликта. Он также назвал Минские соглашения бездарными. По его словам, они изначально поставили Украину в проигрышное положение.

