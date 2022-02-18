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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о "вторжении" России на Украину вызывают улыбку.

"Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что все это – пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно – пожалуйста", – цитирует Лаврова RT.

Накануне британское министерство обороны показало карту, на которой видны направления основных ударов войск РФ при "вторжении" на Украину. На карте под названием "Возможная ось вторжения президента Путина" показана схема, где есть фазы наступления сухопутных войск РФ.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась.

Сообщения западных СМИ о намерении РФ вторгнуться на Украину после 20 февраля прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они являются очередным фейком. Представитель Кремля призвал не доверять этой информации.

