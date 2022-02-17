Британские военные опубликовали схему "вторжения" России на Украину

Фото: twitter.com/DefenceHQ

Британское министерство обороны показало карту, на которой видны направления основных ударов войск РФ при "вторжении" на Украину. Изображение опубликовали в Twitter-аккаунте ведомства.

На карте под названием "Возможная ось вторжения президента Путина" показана схема, где есть фазы наступления сухопутных войск РФ. Первая фаза подразумевает "вторжение" в Киев и Днепр, со стороны Крыма – вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии в Киев. Согласно второй фазе, движение будет осуществляться из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

"Россия сохраняет значительное военное присутствие, силами которого можно провести внезапное вторжение", – говорится в сообщении министерства.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Издание отметило, что период после 20 февраля достоин особого внимания из-за ряда ключевых событий.

Сообщения западных СМИ о намерении РФ вторгнуться на Украину после 20 февраля прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они являются очередным фейком. Представитель Кремля призвал не доверять этой информации.

