Песков прокомментировал ситуацию с беженцами из Донбасса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство ДНР и ЛНР может лучше оценить, насколько масштабы эвакуации жителей Донбасса соответствуют уровню реальной угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это было обращение самопровозглашенных республик, там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить", – сказал представитель Кремля, подчеркнув, что в сложившихся условиях важно обеспечить безопасность мирного населения.
Журналисты поинтересовались, как беженцев будут размещать в России. С этим вопросом он посоветовал обращаться к МЧС РФ или властям субъектов страны. Сейчас, продолжил Песков, по поручению президента страны прибывшим в РФ жителям Донбасса уже начали выплачивать по 10 тысяч рублей. Однако пока давать оценку работе по эвакуации преждевременно.
Он также не исключил посещения Владимиром Путиным беженцев из ДНР и ЛНР, пообещав проинформировать журналистов, если такое решение будет принято.
18 февраля стало известно об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе. Как отмечали главы ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.
После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях. Как ранее сообщал врио главы МЧС Александр Чуприян, сейчас порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.
В Подмосковье открылись пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса
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