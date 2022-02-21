Пензенская область ввела режим ЧС из-за беженцев

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В Пензенской области начинает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Об этом сообщает правительство региона в телеграм-канале.
"С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко", – говорится в сообщении.
Речь идет о режиме ЧС регионального уровня реагирования.
"Основанием <...> считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц", — отмечается в распоряжении.
18 февраля стало известно об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе. Как отмечали главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.
После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской и Курской областях. Как отметил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, в настоящее время порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.
Режим ЧС в ряде регионов РФ способствует помощи беженцам из ДНР и ЛНР
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