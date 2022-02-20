В МЧС зарегистрированы порядка 30 регионов, готовых принять беженцев из Донбасса

Фото: ТАСС/EPA/ARKADY BUDNITSKY
Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал число регионов страны, которые могут принять эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.
"В МЧС уже около 30 регионов зарегистрированы, которые готовы принять [беженцев]", – заявил действующий руководитель ведомства.
По словам Чуприяна, в настоящее время формируется уже четвертый железнодорожный состав с эвакуированными людьми.
Врио главы МЧС ранее рассказал, что эвакуация жителей Донбасса ведется в плановом порядке и будет продолжаться круглосуточно, по мере необходимости. Сейчас в Россию прибыли уже более 40 тысяч человек.
Об эвакуации жителей ДНР стало известно 18 февраля. Соответствующее заявление сделал глава непризнанной республики Денис Пушилин. Позднее аналогичную процедуру объявили в ЛНР.
Беженцы преимущественно размещаются в Ростовской области. Часть эвакуированных людей были перенаправлены в Воронежскую и Курскую области.
К приему беженцев из Донбасса подготовились 26 регионов РФ
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