МЧС усилило группировку психологов для работы с беженцами из Донбасса

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МЧС России усилило группировку психологов для оказания помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

"В Ростовскую область прибыла дополнительная группа психологов. На данный момент к работе привлечены более 30 психологов из Центра экстренной психологической помощи МЧС России и его филиалов – Южного и Северо-Кавказского", – уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в регионе также работают представители Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ с 18 февраля. Об этом сообщил глава непризнанной республики Денис Пушилин. Позже эвакуацию начали и в ЛНР.

Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что эвакуация жителей Донбасса ведется в плановом порядке и будет продолжаться круглосуточно, по мере необходимости.

Действующий руководитель ведомства отметил, что в пунктах временного размещения размещены уже более 7 тысяч человек. В совокупности для беженцев в Ростовской области созданы почти 14 тысяч мест.

В связи с эвакуацией жителей ДНР и ЛНР в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии в Воронежской области ввели режим повышенной готовности в связи с возможным приездов беженцев.