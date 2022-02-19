В МЧС пообещали проводить эвакуацию из ДНР и ЛНР круглосуточно

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Эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР будет вестись круглосуточно в соответствии с намеченными планами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что эвакуация жителей Донбасса ведется в плановом порядке.

"Обновляются данные по готовности пунктов временного размещения, определен порядок оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы, например железнодорожным транспортом. Первые составы уже сегодня отправятся из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев также подготовлены четыре пункта временного размещения", – подчеркнул Чуприян.

В настоящее время, отметил врио главы МЧС, свыше 7 000 человек размещены в ПВР. В Ростовской области для временного размещения людей людей подготовили почти 14 000 мест.

На пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане продолжают действовать два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек. На их базе организованы прием и регистрация прибывающих граждан.

Ранее власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в РФ с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отмечал, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.

С таким же заявлением позднее выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Владимир Путин поручил организовать выплату каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса. С просьбой оказать Ростовской области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с большим наплывом беженцев обратился к главе РФ губернатор региона.

