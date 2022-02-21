Путин и Макрон второй раз за сутки обсудили ситуацию на Украине

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции, – цитирует Пескова ТАСС. – Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины".

По словам официального представителя Кремля, лидеры двух стран в ходе беседы акцентировали внимание на необходимости продолжить диалог по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников в "нормандском формате".

Песков уточнил, что в ближайшее время подобные контакты возможны между главами министерств иностранных дел России и Франции.

Накануне, вечером 20 февраля, Путин и Макрон также провели телефонный разговор по инициативе Парижа. По данным СМИ, беседа продлилась 1 час 45 минут. В пресс-службе Кремля рассказали, что разговор президентов касался обострения ситуации в Донбассе.

