Украина отвергла обвинения в обстреле погранпункта в Ростовской области

Фото: ФСБ России

Украинские вооруженные силы не обстреливали российский погранпункт в Ростовской области, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения", – сказал он.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что выпущенный с территории Украины неустановленный снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Место несения службы пограничных нарядов расположено приблизительно в 150 метрах от границы с Украиной.

В результате случившегося никто не пострадал, на месте работают саперы.