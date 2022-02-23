Президент ЦАР поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

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Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является правильным решением, заявил президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера. Об этом пишет РИА Новости.

Как считает Туадера, данное решение российских властей позволит сохранить жизни людей и предотвратить насилие.

"Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней", – подчеркнул президент ЦАР.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку усилиям России по защите мира в своем регионе. Глава государства отметил, что выступает за любые возможности дипломатического решения конфликта на Украине.

До этого президент Никарагуа Даниэль Ортега счел признание ДНР и ЛНР шагом к безопасности в европейском регионе. По мнению Даниэля Ортеги, это создаст дополнительные условия для взаимопонимания сторон.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Также президент подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Они заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет и призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.