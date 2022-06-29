Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ о том, что РФ использует голод как оружие

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель иностранных дел России Мария Захарова назвала враньем заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что РФ использует голод в качестве оружия.
Захарова подчеркнула, что подобные заявления являются недопустимыми ни для политика, ни для государственного деятеля и просто человека, немного знающего историю своей страны, Европы и мира в целом.
"Она заявила, что Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия и берет весь мир в заложники. Бербок не просто врет, она врет нагло, цинично", – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она добавила, что глава МИД ФРГ делает все, чтобы мир забыл о том, что именно Германия исторически использовала голод в качестве оружия и брала людей в качестве заложников, уничтожая мирное население.
Ранее Захарова назвала чудовищным заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украине приведут к усилению нестабильности в мире.
По ее словам, сначала все отказываются верить, что такие заявления возможны. Однако, добавила Захарова, потом вспоминается, что речь идет о режиме "либерально-демократической монархии". После этого, считает она, "все становится на свои места".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Захарова заявила, что Запад проигнорировал обстрел ВСУ роддома в Донецке
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