Захарова назвала чудовищным заявление Джонсона о попытке уладить конфликт на Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украину приведут к усилению нестабильности в мире.

"Лучшее объяснение того, что такое "британский политический юмор" – мрачно, неостроумно и очень пошло", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, сначала все отказываются верить, что такие заявления возможны. Однако, добавила Захарова, потом вспоминается, что речь идет о режиме "либерально-демократической монархии". После этого, считает она, "все становится на свои места".

Ранее Захарова заявила, что британский истеблишмент продолжает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России. По ее мнению, эта тема призвана отвлечь внимание от краха британской монархии в свете заговоров, кризисов и коррупции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

