Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ об использовании РФ голода как оружия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничной и безграмотной ложью высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия.

"Использовать голод в качестве оружия – это как раз в исторических традициях Германии", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова также привела данные портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики Германии, согласно которым ФРГ в два раза увеличила импорт сельскохозяйственных товаров. В марте 2022 года стоимость ввезенной агропродукции в страну превысила 3,4 миллиарда евро.

Представитель министерства усомнилась в том, что Германию действительно волнуют проблемы потенциального голода в мире.

"Анналена, главное – не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием", – добавила она.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительными заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия.

Политик напомнил Бербок про блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

