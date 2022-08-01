В Кремле оценили возможность разговора Путина и Макрона

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Кремль объявит о новом телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если он состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, если и когда контакт состоится", – приводит его слова РИА Новости.

Последние телефонные переговоры Путина и Макрона состоялись в конце мая. Тогда российский президент также провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа длилась 90 минут и была посвящена усилиям по урегулированию ситуации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.