В МИД РФ назвали неэтичной публикацию отрывков разговора Путина и Макрона

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Публикация во французских СМИ фрагментов телефонной беседы Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона является неэтичной и вызывает недоумение, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Разумеется, появление во французских СМИ частичного содержания телефонного разговора между президентами России и Франции от 20 февраля не может не вызывать недоумения. К сожалению, это не первый подобный случай, когда детали по определению конфиденциальной беседы между лидерами двух стран становятся достоянием широкой общественности, считаем неприемлемым и неэтичным предавать огласке столь деликатную информацию", – цитирует его ТАСС.

По его словам, такой шаг противоречит принятой в дипломатии практике проведения контактов на высшем уровне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нарушением дипломатической этики обнародование фрагментов записи телефонного разговора Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, обнародовав телефонный разговор президентов России и Франции, Елисейский дворец нарушил норму о конфиденциальности переговоров.

Отрывок с записью разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона был продемонстрирован в рамках документального фильма французского режиссера Ги Лагаша, в котором рассказывается о шагах президента Франции по урегулированию ситуации на Украине.

