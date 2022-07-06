Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонного разговора Путина и Макрона

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нарушением дипломатической этики обнародование фрагментов записи телефонного разговора Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей", – приводит РИА Новости слова главы внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, обнародовав телефонный разговор президентов России и Франции, Елисейский дворец нарушил норму о конфиденциальности переговоров.

Отрывок с записью разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона был продемонстрирован в рамках документального фильма французского режиссера Ги Лагаша, в котором рассказывается о шагах президента Франции по урегулированию ситуации на Украине.

