Эксперт рассказал россиянам о возможности заработать на курсе доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россияне могут заработать, сыграв на изменении курса рубля в ближайшее время, считает бывший советник министра экономики России Евгений Надоршин.

"Если есть деньги, лучше сыграть на девальвации рубля. Валюта сейчас гораздо ликвиднее других инструментов. Она вам даст гораздо больше, чем золото или недвижимость", – сообщил он в беседе с News.ru.

Экономист отметил, что более выгодной станет покупка валюты через брокерские счета.

По мнению Надоршина, курс американской валюты в ближайшие 10 лет может вырасти до отметки в 120–150 рублей, это даст возможность РФ удешевить труд своих граждан для зарубежных компаний и заработать на этом.

Ранее старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей. Он добавил, что в текущей ситуации традиционный механизм формирования курса рубля разрушен, поскольку структура импорта и экспорта существенно скорректировалась и не пришла в стабильное состояние.

