США могут перевыпустить долларовые купюры, чтобы навредить России – экс-депутат Рады

Фото: depositphotos/pressmaster

США могут провести перевыпуск долларовых купюр, чтобы попытаться навредить России и дестабилизировать ситуацию в мире, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

По его мнению, такая мера является последней возможностью Соединенных Штатов повлиять на Москву.

"Проигрывая Москве, Вашингтон может <...> объявить о выпуске новых долларовых банкнот и начать обмен на старые, по удобным для себя правилам. Данный сценарий поставит в зависимость тех, у кого доллары – основной актив", – написал он в своем телеграм-канале.

Политик считает, что такие действия могут создать проблемы для граждан, которые хранят сбережения в американской валюте. В этой связи он посоветовал держать средства в рублях.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН, поскольку опасаются низкой поддержки их инициатив со стороны других государств. Собеседники издания заявили, что все большее число стран отказываются от публичной критики Москвы и не могут найти "разумные способы наказать" Россию.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции оказались неэффективны, поскольку они не нанесли ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономики РФ, но бумерангом ударили по США и Евросоюзу.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.