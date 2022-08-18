Запад боится вводить новые санкции против России – СМИ

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Страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН, поскольку опасаются низкой поддержки их инициатив со стороны других государств. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters.
Собеседники агентства заявили, что все большее число стран отказываются от публичной критики Москвы. Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, в свою очередь, указал, что становится все труднее найти "разумные способы" наказать Россию.
"Поддержка будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии", – сказал один из дипломатов.
В публикации утверждается, что некоторые источники назвали такими "красными линиями" возможную ядерную или химическую атаку.
Ранее эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявили, что Соединенные Штаты рассчитывают на своих союзников в Европе в противодействии Москве, однако эта поддержка не может продолжаться бесконечно из-за охватывающего ЕС экономического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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