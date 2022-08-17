Австралия забрала у РФ землю, сдаваемую под строительство нового посольства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Власти Австралии решили расторгнуть договор аренды земли, на которой Россия собиралась построить новое посольство, сообщает РИА Новости.
Старого здания посольства это решение не касается. Речь идет об участке, приобретенном Россией в Канберре. В декабре 2008 года Национальное столичное управление (NCA), занимающееся вопросами планирования и управления земельными ресурсами, выдало РФ разрешение на аренду, а в 2011 году – на строительство.
По договору аренды, Россия должна была построить здание в течение трех лет, но проект так и не завершили. В NCA подчеркнули, что незавершенные работы нарушают общую эстетику, а также важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий.
В связи с этим договор решили расторгнуть. России дали 20 дней, чтобы очистить участок. Затем он вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.
Ранее Россия дополнительно внесла в стоп-лист 39 представителей силовых структур и оборонных компаний Австралии. Отмечалось, что Россия оставляет за собой право на дальнейшие контрмеры, учитывая, что представители Австралии продолжают поддерживать русофобские настроения и антироссийские санкции.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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