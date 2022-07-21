РФ внесла в стоп-лист еще 39 граждан Австралии

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Россия дополнительно внесла в стоп-лист 39 представителей силовых структур и оборонных компаний Австралии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД РФ.

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" РФ на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Россия оставляет за собой право на дальнейшие контрмеры, учитывая, что представители Австралии продолжают поддерживать русофобские настроения и антироссийские санкции.

Ранее РФ ввела санкции против 25 граждан США, включая супругу и дочь американского президента. В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что эти меры стали ответом на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей.

В стоп-лист внесли американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.