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Индийские компании отказываются от долларов при покупке российского топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные документы.

По данным агентства, Индия приобрела в июне 1,7 миллиона тонн угля из России. При этом местные производители стали и цемента оплатили 44% объема сделки в дирхемах, гонконгских долларах, евро и юанях.

В частности, на китайскую валюту пришелся 31%, на гонконгскую – 28%. Менее четверти поставок оплачивалось в евро и около одной шестов – в дирхемах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост доли взаиморасчетов в национальных валютах с различными государствами не нацелен на обвал доллара. Он подчеркнул, что доллар утратил свою надежность как резервная валюта. И эти опасения в настоящий момент разделяют многие страны.

