МИД Ирана заявил о поставке России партии беспилотников до начала спецоперации на Украине

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Тегеран поставил беспилотники в Россию еще за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине, сообщил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars.

Он подчеркнул, что Москве предоставили небольшое количество беспилотников, при этом опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.

Абдоллахиян добавил, что Киев может предоставить Тегерану данные о применении иранских беспилотников в ходе конфликта.

"Мы договорились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что если у них есть какие-либо документальные подтверждения того, что Россия использовала иранские беспилотники в украинской войне, они предоставят нам их", – заявил министр.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине фейками, которые распространяет Запад.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Совет безопасности всемирной организации проведет по просьбе России собрание, на котором будут подняты вопросы, связанные с обвинениями в сторону Ирана в поставках РФ беспилотников.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Тегеран категорически отверг обвинения в передаче Москве беспилотников. Политик подчеркнул, что эти обвинения безосновательны и ничем не подкреплены.

Сообщения о том, что Иран якобы направил в Россию партию беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования БПЛА в спецоперации на Украине, западные СМИ начали распространять в конце августа.

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