МИД Ирана призвал Зеленского не испытывать терпение Тегерана необоснованными заявлениями

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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани осудил заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Тегерана, сделанные им в ходе визита в Соединенные Штаты.

"Иран неоднократно отвечал на безосновательные обвинения в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами. <...> Господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно", – приводятся слова Канани на сайте иранского МИД.

Он подчеркнул, что исламская республика не поставляла ни одной из сторон военную технику для ее использования в конфликте на Украине. Канани также посоветовал Зеленскому извлечь урок из судьбы "некоторых других политических лидеров", которые довольствовались поддержкой США.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, подчеркивал, что обвинения в адрес Москвы в применении иранских беспилотников на Украине являются надуманными и носят искусственный характер.

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