Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Фото: government.ru

Правительство РФ приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, договор приостановлен "в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта". Венгерской стороне для его возобновления необходимо устранить нарушения обязательств по соглашению.

В постановлении правительства РФ указано, что российское министерство иностранных дел обязано проинформировать о принятом решении венгерских коллег.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объявила, что Россия готовит ответ на санкционные меры со стороны США и Канады. Дипломат также отметила, что попытки исключить РФ из мировых хозяйственных связей обречены на провал.

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