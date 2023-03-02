20:48Политика
Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам
Фото: government.ru
Правительство РФ приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, договор приостановлен "в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта". Венгерской стороне для его возобновления необходимо устранить нарушения обязательств по соглашению.
В постановлении правительства РФ указано, что российское министерство иностранных дел обязано проинформировать о принятом решении венгерских коллег.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объявила, что Россия готовит ответ на санкционные меры со стороны США и Канады. Дипломат также отметила, что попытки исключить РФ из мировых хозяйственных связей обречены на провал.
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