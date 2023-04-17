В Минтрансе предупредили о возможном подорожании авиабилетов на внутренние рейсы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиабилеты на рейсы по России в 2023 году могут подорожать на 15–30% в сравнении с прошлым годом в связи с сокращением объемов субсидирования. Об этом в ходе совещания Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года рассказал заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик.

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%", – цитирует Чалика ТАСС.

Из этого следует, поделился он, что министерство может сократить количество рейсов.

Ранее сообщалось, что служба Банка России по защите прав потребителей попросила авиакомпании РФ убрать функцию автоматического согласия на страхование перелета при покупке билетов на сайтах перевозчиков.

Центробанк видит в этой услуге несколько проблем. Так, существует риск, что клиент заключит договор страхования, предварительно его не изучив. Кроме того, предустановленное согласие создает негативный информационный фон.



Россиян предупредили о подорожании авиабилетов в майские выходные

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