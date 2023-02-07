Минтранс РФ предложил авиакомпаниям открыть онлайн-продажи билетов участникам СВО

Фото: портал мэр и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минтрансе РФ предложили авиакомпаниям открыть онлайн-продажи билетов участникам СВО. Об этом сообщает "Коммерсант".

Поводом для предложения стало обращение депутата Государственной думы Андрея Кузнецова. Ему пожаловались на необходимость инвалидам-колясочникам и раненым оформлять воинские авиадокументы только в кассах.

"Многие из них в инвалидных колясках, без рук и ног, с многочисленными осколками… Для указанной выше категории военнослужащих, прошедших реабилитацию после ранений, жизненно необходимо обеспечить дистанционное бронирование билетов", – написано в тексте Минтранса.

Некоторые авиакомпании заявили, что с технической стороны нет трудностей для осуществления этого предложения. Опция может быть внедрена через ваучеры, сертификаты или через расширение функционала при оплате появлением вкладки ВПД. Однако внедрение новой опции может потребовать времени.

Основная сложность заключается в том, что, согласно регламенту Минобороны, военнослужащие должны лично присутствовать при оформлении билетов, так как их позже передают в качестве отчетности в бумажном виде в Минобороны.

При изменениях нормативных актов и упрощении формата отчетности авиакомпания сможет внедрить онлайн-продажу билетов для этой категории граждан.

"Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и другие авиакомпании не дали комментарии по поводу онлайн-продажи билетов.

Ранее сообщалось, что для участников специальной военной операции в Минобороны России разработали новую форму. Во внешний вид формы не вносили серьезных изменений, однако будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей.

Поставка новой полевой формы запланирована к весне 2023 года, уточнили в ведомстве.

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