Правительство РФ выделило 10 миллиардов рублей на строительство модульных отелей

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Правительство РФ направит 10 млрд рублей на поддержку инвесторов, вкладывающихся в строительство модульных отелей. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей на строительство модульных отелей в России. Сообщается, что субсидии будут направлены 58 регионам в течение 2023-2024 годов. Поддержка направлена на развитие туризма в России.

"Это позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов", – говорится в сообщении.

Благодарю поддержке от правительства России, будет дополнительно создано свыше 8 тысяч номеров, что станет стимулом для развития регионов. У россиян к новому отпускному сезону появится еще более широкий выбор направлений для отдыха.

Ранее сообщалось о том, что Правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей 58 российским регионам для дальнейшего строительства на их территории отелей и глэмпингов. Эта работа ведется в рамках национального проекта по туризму.