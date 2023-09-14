Правительство РФ выделит 10 млрд руб на строительство отелей и глэмпингов в регионах

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Правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей 58 российским регионам для дальнейшего строительства на их территории отелей и глэмпингов. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Они возводят отели и глэмпинги, предоставляя нашим гражданам возможность отдыхать в комфортных и безопасных условиях", – передает его слова "Интерфакс".

Премьер напомнил, что эта работа ведется в рамках национального проекта по туризму. По его словам, в начале лета кабмин выделил регионам 8 миллиардов рублей для этих же целей.

Он отметил, что 58 регионов получат выделенные средства в течение двух лет, это позволит им создать более 8 тысяч новых гостиничных номеров.

"Ну а у граждан к новому отпускному сезону уже в следующем году появится более широкий выбор всех вариантов отдыха, и, что очень важно, это воспринято инвесторами и региональными властями очень положительно, поскольку спрос именно на такие сооружения очень большой в стране", – резюмировал Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину создать национальную систему туристических троп и рассмотреть вопрос о синхронизации мероприятий, которые предусматриваются программой грантовой поддержки проектов по созданию модульных отелей и обеспечению их объектами необходимой инфраструктуры.

Согласно документу, поручение российского лидера должно быть исполнено в срок до 30 декабря 2023 года.



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