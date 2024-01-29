Невозвратные тарифы в отелях хотят ввести в России

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В России может появиться закон о введение невозвратных тарифов в гостиницах и отелях на территории страны. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициативу предлагают представители бизнеса и Российский союз туриндустрии. Механизм невозвратной брони гостиниц и отелей будет устроен по аналогии с невозвратными тарифами для авиа- и железнодорожных перевозок. В Российском союзе туриндустрии утверждают, что невозвратные тарифы являются нормальной международной практикой.

Невозвратные тарифы предлагают сниженную цену по сравнению со стандартными и предусматривают штраф в случае незаселения. На данный момент с посетителя отеля не могут удержать всю сумму, если он отказался или не приехал, максимальная неустойка составляет стоимость проживания за первые сутки. Российский союз туриндустрии заявляет, что введение данной инициативы позволит снизить стоимость размещения в отелях на 20–30% при оплате туристом невозвратного тарифа.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что для повышения доступности туризма в России данные изменения обеспечат людям выбор в средствах размещения в том случае, когда турист уверен, что путешествие состоится и отмены бронирования не будет. По его мнению, гостиничная индустрия сможет повысить эффективность управления номерным фондом и коэффициент их загрузки, а туристы смогут дополнительно сэкономить.

Проект законопроекта, позволяющего ввести подобные тарифы, может быть внесен в Госдуму осенью 2024 года.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова считает, что при разработке законопроекта необходимо учитывать интересы туристов. По ее словам, случаев обоснованного отказа от услуги проживания может быть достаточно много, при этом они могут не зависеть от заказчика. Она считает, что в законопроекте должна быть введена обязательная возможность предупреждения в разных формах в случае опоздания.

Ранее зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко сообщал, что турпоток в РФ превысил показатель допандемийного года и, предварительно, составил свыше 75 миллионов человек за 2023 год. По информациии Минэкономразвития РФ, в 2022 году турпоток по стране показал 73,1 миллиона человек.

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