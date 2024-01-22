Турэксперт назвала самые популярные направления для отдыха в феврале

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Одним из лучших мест для отдыха в феврале станет Таиланд. Об этом заявила руководитель туристической фирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь, сообщает News.ru.

По ее словам, на данный момент популярное туристическое направление среди туристов – Таиланд. Там как раз начинается сезон, поэтому можно планировать поездку, указала эксперт. Она также посоветовала Индию, Вьетнам и Кубу, а из менее жарких направлений Ансталь предложила рассмотреть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Там, продолжила турэксперт, в феврале температура воздуха сохраняется в пределах 20–25 градусов, кроме того, можно искупаться в море.

Кроме того, специалист рекомендовала обратить внимание на Мальдивы, Сейшелы и Египет.

Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, сочинский Эсто-Садок, Иркутск, мурманская Териберка, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна вошли в топ-10 российских направлений по количеству бронирований на февраль.

Аналитики заметили рост бронирований и на зарубежных направлениях. Так, спрос увеличился на путешествия в Японию, Италию (на 29%), Таиланд (24%), Белоруссию (13%) и ОАЭ (10%). При этом лидерами по бронированию отелей стали Таиланд, Белоруссия, Италия, Турция, ОАЭ, Франция, Армения, Испания, Япония и Казахстан.

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