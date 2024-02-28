Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Невозвратный тариф могут запустить в российских отелях в 2024 году. Благодаря этому туристы сэкономят на проживании, а отельеры уменьшат риски, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

"Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу", – подчеркнул он.

Как отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, для повышения доступности туризма в России данные изменения обеспечат людям выбор в средствах размещения в том случае, когда турист уверен, что путешествие состоится и отмены бронирования не будет.

По его мнению, гостиничная индустрия сможет повысить эффективность управления номерным фондом и коэффициент их загрузки, а туристы смогут дополнительно сэкономить. Проект законопроекта, позволяющего ввести подобные тарифы, может быть внесен в Госдуму осенью 2024 года.

До этого Чернышенко сообщал, что турпоток в РФ превысил показатель допандемийного года и, предварительно, составил свыше 75 миллионов человек за 2023 год. По информации Минэкономразвития РФ, в 2022 году турпоток по стране показал 73,1 миллиона человек.

Столичные гостиницы в январе приняли на 16% больше гостей, чем в 2019 году