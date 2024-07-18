Life.ru: перебои с топливом начались на заправках в Сочи из-за большого потока туристов

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

В связи с большим потоком туристов на заправках в Сочи начались перебои с топливом, и местным жителям стало нечем заправлять машины, чтобы доехать на работу, передает Life.ru.

В СМИ отметили, что с начала лета поток туристов в Сочи увеличился на 30%, и на АЗС начались проблемы с топливом. В Лазаревском микрорайоне перебои произошли на заправках "Лукойла", "Роснефти" и ТНК. Проблемы уже двое суток продолжаются с АИ-95, а АИ-92 израсходовали 18 июля. Местные жители ездят в Якорную Щель (другой микрорайон Сочи. – Прим. ред.), чтобы заправить автомобиль.

Сотрудники АЗС объясняют отсутствие бензина тем, что большой поток автопутешественников по пути в Адлер покупает топливо на местных заправках. Также значительно увеличилось число автомобилистов. В свою очередь, в АТОР отметили, что турпоток в Сочи вырос на треть в этом сезоне.

Ранее аналитики назвали Сочи самым популярным направлением для отдыха в июле. По данным специалистов, туда купили свыше 12% всех билетов, а средняя стоимость билета туда и обратно составляет 27 тысяч рублей. На втором и третьем местах с более 9 и 8% оказались Москва и Санкт-Петербург соответственно.