Клуб экспортеров создан для поддержки предпринимателей в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице учредили клуб экспортеров. Для предпринимателей, которые развивают бизнес на иностранных рынках, подготовлены онлайн- и офлайн-программы с экспертами в области внешнеэкономической деятельности и финансов, представителями крупных компаний и органов власти.

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что участники клуба смогут обмениваться опытом и практиками, искать партнеров, в том числе зарубежных. Важной задачей она назвала разработку предложений по развитию деловой среды, продвижение столичного экспорта и увеличение поставок на международный рынок. Первая встреча состоится 23 июля в ситуационном центре правительства Москвы, добавила Сергунина.

Вступить в сообщество могут представители бизнеса, которые в 2023 году заключили внешнеторговые контракты на сумму не меньше одного миллиона рублей. Заявки принимаются на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

МЭЦ предоставляет начинающим и действующим экспортерам широкий выбор инструментов поддержки. Также московские предприниматели участвуют в международных бизнес-миссиях, обучаются в рамках акселераторов, размещают товары на иностранных торговых площадках.

Товары столичных брендов поставляются в различные страны, в числе которых Китай, Индия, Турция, Сербия, Перу, ОАЭ и другие. Всего за прошлый год поддержкой МЭЦ воспользовалось свыше 7,4 тысячи московских компаний. По сравнению с 2022-м этот показатель вырос на 38%.

Ранее сообщалось, что по результатам 2023 года столичные промышленники увеличили поставки товаров во Вьетнам, что привело к росту объема взаимной торговли более чем на 13%. За счет этого роста показатель составил почти 40% в структуре общероссийского товарооборота с государством. В настоящий момент московский бизнес отправляет Вьетнаму разные товары – от медицинской техники до продуктов питания.

