Юрист назвала разумной идею обязать МФО раскрывать клиентам иностранных учредителей

Фото: depositphotos/ginasanders

Идея об обязательном раскрытии иностранных учредителей микрофинансовых и инвестиционных организаций является разумной, она направлена на финансовую безопасность россиян. Об этом пишет RT со ссылкой на специалиста по гражданскому и международному праву Марию Ярмуш.

В случае микрофинансовых организаций, добавила она, клиент является заемщиком. В любом случае он обязан будет вернуть организации средства, кто бы ни был учредителем. Однако в случае инвестиционных организаций крайне важно знать об иностранном учредителе.

"Граждане доверяют свои деньги неким инвесторам, которые будут за него решать, куда вкладывать. А если там учредители – иностранные граждане или иностранные организации, то может получиться, что деньги будут намеренно вложены в неликвидные активы и выведены за пределы России", – сказала она.

С предложением обязать МФО раскрывать клиентам иностранных учредителей ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее обращение он направил на имя главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. По словам парламентария, осведомленность по этой теме могла бы повлиять на желание заявителей заключать сделки с компаниями и на другие юридические вопросы.

