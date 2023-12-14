Путин не считает нужным ликвидировать микрофинансовые организации

Фото: 123RF/vershininphoto

Владимир Путин не считает необходимым ликвидировать микрофинансовые организации. Об этом президент заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"А надо ли их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают", – отметил президент.

Вместо этого глава государства предложил "приводить такие организации в чувство", если они злоупотребляют доверием людей.

Ранее стало известно, что электронная подпись может стать обязательной для процедуры получения займов в микрофинансовых организациях с 1 октября 2024 года. Банк России разработал новые требования по защите информации для МФО.



"Жизнь в большом городе": микрозаймы