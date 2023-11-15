Экономист объяснил, почему микрозаймы популярны у россиян

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Россияне должны микрофинансовым организациям почти 350 миллиардов рублей. Экономический эксперт Семен Новопрудский в эфире радио КП объяснил, почему микрозаймы так популярны у граждан РФ.

По его словам, по этому вопросу есть несколько объяснений. Первое – россияне берут микрозайм до зарплаты, когда срочно нужны деньги.

"А второе – берут люди закредитованные, у них не очень хорошая кредитная история, и банки кредитов им уже не дадут, а микрофинансовые организации относятся к таким заемщикам более толерантно", – отметил Новопрудский.

Крупные банки, продолжил эксперт, не считают микрофинансовые организации своими конкурентами. Это связано с тем, микрозайм решают брать те клиенты, которых кредитные организации считают неплатежеспособными.

Центробанк ограничивает займы в подобных организациях, однако более жестко регулировать он, вероятно, их не сможет, так как у людей есть спрос, уточнил Новопрудский. Он также выразил уверенность, что полностью запретить их не получится. Если это произойдет, то микрозаймы уйдут на теневой рынок, что представляет серьезную опасность для экономики.

Новопрудский заявил, что чаще всего клиенты микрозаймов сами виноваты в своем незавидном положении. По его мнению, государство в этом вопросе бессильно.

Ранее стало известно, что электронная подпись может стать обязательной для процедуры получения займов в микрофинансовых организациях с 1 октября 2024 года. Банк России разработал новые требования по защите информации для МФО.

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