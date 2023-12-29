Правительство РФ утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов

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Кабинет министров России одобрил положение о мониторинге деятельности коллекторов. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает сайт ведомства.

Теперь служба судебных приставов будет следить не только за работой коллекторов, но и за деятельностью кредитных и микрофинансовых учреждений по возврату долга. Уточняется, что им будут присваивать категории риска исходя из допущенных организациями нарушений: высокий, значительный, средний и низкий.

В постановлении сказано, что деятельность коллекторов и микрофинансовых организаций будет проверяться. При этом служба судебных приставов может также проводить и профилактические мероприятия – информирование, вынесение предостережения или консультирование. Документ разработали в рамках закона по обеспечению защиты прав заемщиков.

Ранее Милонов направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева обращение с предложением создать цифровой сервис на базе портала госуслуг, который позволит пользователям решать проблемы, связанные с незаконными действиями коллекторов.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что множество россиян "ежедневно ведут борьбу" с различными коллекторскими организациями, которые пренебрегают законом. По его словам, в большинстве случаев граждане не знают куда и кому можно направить жалобу.

До этого ГД одобрила проект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов. За это могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до 5 лет.



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