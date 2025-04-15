Мошенники придумали новую схему обмана через "Госуслуги"

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Жителям России на электронную почту начали приходить фейковые письма якобы от "Госуслуг" о том, что в их аккаунт пытаются войти с других устройств, сообщает РИА Новости.

В письме мошенники просят срочно связаться якобы со службой поддержки, чей поддельный номер телефона указан в сообщении. При этом название аккаунта пользователя написано раздельно с ошибкой – Gos uslugi.

Ранее телефонные мошенники начали пользоваться новой схемой обмана, при которой они, представляясь сотрудниками поликлиник и предлагая пройти диспансеризацию, взламывают аккаунты на "Госуслугах".

Также "Аэрофлот" и "МегаФон" предупредили своих клиентов о новых схемах обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками этих компаний и пытаются получить доступ к персональным данным клиентов.