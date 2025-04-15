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15 апреля, 15:12

Безопасность

МВД предупредило о мошеннических сообщениях о попытках входа в "Госуслуги"

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Россияне начали получать мошеннические сообщения от якобы портала "Госуслуги", в которых аферисты заявляют о попытках входа в аккаунт с других устройств с целью получить доступ к личному кабинету пользователей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По мнению правоохранителей, злоумышленники рассчитывают на неосведомленность граждан о методах мошенничеств.

"В письме говорится, что если пользователь не совершал вход в аккаунт, то ему необходимо связаться со службой поддержки", – уточнили в ведомстве.

Однако в действительности аферисты планируют использовать эмоциональное давление через страх жертвы за свои данные. Это в свою очередь создаст ложное ощущение срочности, чтобы убедить пользователя отложить все дела и немедленно заняться решением проблемы.

В МВД отметили, что, обратившись по предложенному номеру, граждане могут столкнуться с мошенниками и потерять средства под предлогом защиты аккаунта.

В связи с этим правоохранители рекомендуют удалять сообщения, поступающие от неизвестных источников, а также использовать только официальное приложение для взаимодействия с "Госуслугами".

Согласно еще одной схеме, мошенники могут под различными предлогами уговаривать свою жертву установить приложения, которые затем распространяют вредоносное ПО на устройстве и похищают персональные данные.

Кроме того, злоумышленники также предлагают гражданам вложиться в цифровой рубль под видом "инвестиционной программы". Мошенники создают фальшивые сайты, стилизованные под официальные ресурсы Банка России.

Мошенники начали обманывать россиян под видом инвестиционной программы цифрового рубля

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