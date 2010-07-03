Около 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 30 рейсов отменили днем 4 декабря в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Шереметьево задержано восемь рейсов. Во Внуково задержано два рейса, в Домодедово восемь рейсов задержали и девять отменили.

В ЦОДД автомобилистам посоветовали пользоваться городским транспортом из-за прогнозируемой непогоды. Синоптики ожидают метель с порывами ветра до 17 метров в секунду и гололедицу, что может негативно сказаться на дорожной ситуации. Число мелких аварий может увеличиться, предупредили в центре.

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле. Если необходимо совершить поездку на транспорте, то в подобных условиях автовладельцам необходимо соблюдать дистанцию на дороге и избегать резких перестроений.

Объявлен желтый уровень погодной опасности. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что выпасть может около двух сантиметров снега.

Кроме того, в "Фобосе" рассказали, что в ночь на четверг, 5 декабря, в городе могут пройти ледяные дожди. По прогнозам метеорологов, холодная погода задержится. Возможен небольшой снег, температура воздуха составит около минус 1 градуса.