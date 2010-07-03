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Москва 24

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Город

12:45

Москвичей предупредили о гололеде на дорогах

общество погода транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в вечерние часы на дорогах ожидается возникновение гололеда. Об этом проинформировали в Twitter-аккаунте ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

В связи с прогнозируемой гололедицей москвичей предупредили о том, что на дорогах будет скользко. Кроме того, в столичном регионе будет дуть порывистый ветер, из-за чего автовладельцам порекомендовали воздержаться от парковки транспортных средств под деревьями и шаткими конструкциями.

"В течение дня синоптики обещают осадки и ветер с порывами до 14 м/с, а к вечеру – гололед. На дорогах будет скользко и медленно. Рекомендации с прошлой зимы не изменились: не паркуйтесь под деревьями и щитами, держите дистанцию, не превышайте скорость. Или выбирайте Московский метрополитен", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москву вернулась плюсовая температура. На понедельник, 9 декабря, синоптики прогнозировали облачную погоду, небольшие осадки и плюсовую температуру до 5 градусов.

"Утро": в столицу пришла плюсовая температура

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