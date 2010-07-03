Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Понедельник, 9 декабря, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Среднесуточная температура составила +3,4 градуса, что больше соответствует концу октября, сообщается на сайте Метеоновости.

В ночные часы столбики термометров зафиксировали +2,2 градуса, а днем потеплело до +4,4. Таким образом, температура воздуха превысила привычные показатели на 8,2 градуса.

Похолодание придет в вечерние часы 11 декабря. Днем ожидается 0... +2 градуса, а к вечеру похолодает до -1... -3. Небольшой мороз ожидается 12 и 13 декабря, ночью – -3... -5, днем – от 0 до -2.

Ранее синоптики рассказали, что снег в Москву опоздает почти на месяц. В настоящее время температурный фон превышает климатическую норму более чем на 4 градуса.

В ЦОДД предупредили, что к вечеру вторника в городе ожидаются осложнения движения. Ситуация коснется центра. Также поездки затруднятся на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области.