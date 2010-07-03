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Москва 24

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Общество

07:59

Синоптики сообщили погоду на 10 декабря в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и осадки в виде дождя ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 10 декабря. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что днем столичный регион окажется под влиянием теплого сектора циклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 1-3 градусов тепла, по области до плюс 3 градусов", – сообщается на портале.

Уточняется, что будет дуть южный ветер порывами от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня зафиксируется на отметке в 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит значение порядка 80%.

Добавляется, что общий погодный фон приобретет характер спокойного: атмосферное давление приблизится к норме, ветер станет тише, а температура воздуха вновь окажется выше нормы на 4-5 градусов. Специалисты уверены, что у здоровых людей такие условия не должны вызывать заметных метеопатических реакций.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину погодных аномалий в декабре. Специалист подчеркнул, что температура выше нормы фиксируется почти по всей России.

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